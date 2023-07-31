Simge Sağın'dan Mauro Icardi'ye transfer kutlaması: Hoş geldin

Ünlü şarkıcı, Denizli'nin Tavas ilçesindeki konserinde "Hoş geldin" diye seslendikten sonra Icardi için "Aşkın Olayım"ı seslendirdi.



"MÜZİK BİRLEŞTİRİCİDİR"

Habertürk'ün haberine göre; Sağın "Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Mauro Icardi ve Galatasaray’ın da kalbimde yeri ayrı. Tribünlerde sadece 'Aşkın Olayım'ı değil, 'Öpücem'i de duyuyorum. Ne mutlu bana. Müzik birleştiricidir, hepimizi bir araya getirir. Şarkılar şifadır, mutluluktur" dedi.

