Simge Sağın'dan Mauro Icardi'ye transfer kutlaması: Hoş geldin

Simge Sağın'ın seslendirdiği, "Aşkın Olayım" şarkısı geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın taraftarları arasında Arjantinli ünlü yıldız Mauro Icardi'nin her golünden sonra dillere pelesenk olmuştu.
Simge Sağın, dün akşam Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma imzalayan Mauro Icardi'nin transferine kayıtsız kalamadı.
Her fırsatta Mauro Icardi'ye hayranlığını dile getiren Simge Sağın, imza töreninin düzenlendiği saatlerde ünlü futbolcunun transferini kutladı.
Ünlü şarkıcı, Denizli'nin Tavas ilçesindeki konserinde "Hoş geldin" diye seslendikten sonra Icardi için "Aşkın Olayım"ı seslendirdi.
"MÜZİK BİRLEŞTİRİCİDİR"
Habertürk'ün haberine göre; Sağın "Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Mauro Icardi ve Galatasaray’ın da kalbimde yeri ayrı. Tribünlerde sadece 'Aşkın Olayım'ı değil, 'Öpücem'i de duyuyorum. Ne mutlu bana. Müzik birleştiricidir, hepimizi bir araya getirir. Şarkılar şifadır, mutluluktur" dedi.
Öte yandan Simge Sağın, geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın kutlamalarına katılarak Mauro Icardi ile birlikte "Aşkın Olayım" şarkısını seslendirmişti.
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