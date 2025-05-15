Simge Sağın'ın acı günü: Ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, acı haberle sarsıldı. Sağın'ın ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti.
"Aşkın Olayım", "Yankı", "Üzülmedin mi?" ve "Önümüz Yaz" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Simge Sağın, abla acısıyla sarsıldı.
Ünlü şarkıcının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti.
Nilay Sağın'ın cenazesi yarın (16 Mayıs) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nden (Modern Camii) kaldırılıp Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.
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