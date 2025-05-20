Sinan Akçıl 43 oldu: Ablasından nostaljik paylaşım

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, bugün 43 yaşına bastı. Akçıl'ın ablası İdil Akçıl da nostaljik bir kare ile kardeşinin doğum gününü kutladı.

Sinan Akçıl 43 oldu: Ablasından nostaljik paylaşım

Tabi Tabi, Fark Atıyor, Yüzyılın Aşkı gibi şarkılarının yanında gerek özel hayatı gerek açıklamalarıyla sık sık gündem olan , 20 Mayıs'ta 43 yaşına bastı.

Sinan Akçıl'ın ablası İdil Akçıl da kardeşinin doğum gününü nostaljik bir kare ile kutladı. Ünlü müzisyenle çocukluk fotoğrafını paylaşan Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Kİ KARDEŞİMSİN"

"Doğduğun andan beri seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki kardeşimsin. Kardiş. Kıyafet renklerinin aynı olması."

Sinan Akçıl 43 oldu: Ablasından nostaljik paylaşım - 1

da ablasının paylaştığı kareyi kendi hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.

İrem Helvacıoğlu'ndan nostaljik paylaşım

İrem Helvacıoğlu'ndan nostaljik paylaşım

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