Sinan Akçıl 43 oldu: Ablasından nostaljik paylaşım

Tabi Tabi, Fark Atıyor, Yüzyılın Aşkı gibi şarkılarının yanında gerek özel hayatı gerek açıklamalarıyla sık sık gündem olan Sinan Akçıl, 20 Mayıs'ta 43 yaşına bastı.

Sinan Akçıl'ın ablası İdil Akçıl da kardeşinin doğum gününü nostaljik bir kare ile kutladı. Ünlü müzisyenle çocukluk fotoğrafını paylaşan Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Kİ KARDEŞİMSİN"

"Doğduğun andan beri seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki kardeşimsin. Kardiş. Kıyafet renklerinin aynı olması."