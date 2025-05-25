Sinan Akçıl yüzündeki değişim hakkında konuştu

Ünlü müzisyen Sinan Akçıl yüzündeki değişim hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Sinan Akçıl yüzündeki değişim hakkında konuştu

"Tabi Tabi", "Fark Atıyor", "Şarttır" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı 'ın operasyon yaptırdığı iddia edildi. Akçıl, ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabında yanıt verdi.

43 yaşındaki şarkıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben estetiğe karşı değilim. İstesem yarın yaptırırım. Tipimle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündüğünüzde bana söyleyin. Yaptıracağım söz veriyorum. İkincisi şarkının başarısının konuşulmasını tercih ederim. Üç günde nasıl 500 bini geçtik. Bunları da konuşursanız çok mutlu olurum. Madem her şey konuşuluyor bu da konuşulsun. 20 yıldır Türk halkının elinde büyüdüm denilebilir. Tipimle ilgili bir sıkıntı olduğunu söylerseniz, o gün söz veriyorum estetik yaptıracağım. Hadi Allah'a emanet olun, sizi seviyorum çok."

Sinan Akçıl yüzündeki değişim hakkında konuştu - 1

Akçıl, Ece Mumay ile "Felaket" adlı şarkıda düet yaptı.

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