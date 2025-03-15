Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Affet beni

Oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Yurtsever'i arkadaşları yalnız bırakmazken; İlker Aksum cenaze töreninde yer almadı. Aksum, yakın dostunun cenazesine neden katılamadığını açıklarken gözyaşlarını tutamadı.

Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Affet beni

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yurtsever için öğle namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Şinasi Yurtsever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı. Yurtsever, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Oyuncu Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı: Ani bir ölüm oldu

Oyuncu Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlandı: Ani bir ölüm oldu

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CENAZE TÖRENİNE NEDEN KATILMADI?

Merhum oyuncunun yakın arkadaşlarından cenaze töreninde yer almadı. Ünlü isim, yakın dostunun cenazesine neden katılamadığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Affet beni - 1

"İLK DEFA SERZENİŞTE BULUNUYORUM MESLEĞİME"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gözyaşlarını tutamayan , "Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet" dedi.

Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Affet beni - 2

"ÇOK ZOR"

, yıllar önce Yabancı Damat dizisinde birlikte rol aldığı yakın dostu Şinasi Yurtsever'e "Hayattaki en yakın dostlarımdan birini kaybettim. Çok zor. Allah rahmet eylesin" sözleriyle veda etmişti.

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