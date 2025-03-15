Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Affet beni

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yurtsever için öğle namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

"İLK DEFA SERZENİŞTE BULUNUYORUM MESLEĞİME"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gözyaşlarını tutamayan İlker Aksum, "Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet" dedi.