Sinem Kobal 7 yıl sonra setlere geri dönüyor

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, setlere dönmeye hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu 7 yıl aradan sonra başrolünü üstleneceği “Her Şeyin Başı Merkür" filminde rol alacak.
FİLM HAKKINDA
Film, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif’in hikayesini anlatacak. Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki “Her Şeyin Başı Merkür” adlı kitabından yola çıkılarak çekilecek filmin yapımcılığını Sky Film üstlenecek.
Emre Oskay’ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu da Ayşe Balıbey’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturacak. Filmin çekimleri ağustos ayında başlayacak. Sinem Kobal’ın filmdeki partneri için görüşmeler sürüyor.
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