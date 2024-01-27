Sinem Kobal eşi ve kızlarıyla havaalanında: İlk uzun uçuş denememiz

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
"BOL ŞANSINIZI ALIRIM"
Zaman zaman eşi ve kızlarıyla da çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, ailece tatile çıktıklarını duyurdu.
Havaalanında eşi ve kızlarıyla verdiği pozları paylaşan Kobal, "İlk uzun uçuş denememiz bol şansınızı alırım" ifadelerini kullandı.
"SEVGİ VARSA EVLİLİK GÜZEL OLUYOR"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda “İbrahim Selim’le Bu Gece” programına konuk olan Sinem Kobal, evlilik hakkındaki düşüncelerini dile getirmişti.
Kobal, “Mesele aslında evlilik değil. Mesele, hayatını geçirmeye gönüllü olduğun partnerinle ne yaşadığınla ilgili. Paylaştığın sevgi, saygı, emek önemli. Bunlara sahipsen, evlilik de güzel oluyor, sevgililik de. Sırf evlenmek için evlenmeyi doğru bulmuyorum. Birbirini seven iki ruh karşılaştığında o emeği vermek istiyor ve evlilik de güzel bir yol çiziyor. Aile oluyorsun, kökleniyorsun. Sana daha güçlü hissettiriyor. Evlilik ve aile kavramı her zaman değerini koruyor" demişti.
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