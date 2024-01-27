Sinem Kobal eşi ve kızlarıyla havaalanında: İlk uzun uçuş denememiz

"SEVGİ VARSA EVLİLİK GÜZEL OLUYOR"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda “İbrahim Selim’le Bu Gece” programına konuk olan Sinem Kobal, evlilik hakkındaki düşüncelerini dile getirmişti.

Kobal, “Mesele aslında evlilik değil. Mesele, hayatını geçirmeye gönüllü olduğun partnerinle ne yaşadığınla ilgili. Paylaştığın sevgi, saygı, emek önemli. Bunlara sahipsen, evlilik de güzel oluyor, sevgililik de. Sırf evlenmek için evlenmeyi doğru bulmuyorum. Birbirini seven iki ruh karşılaştığında o emeği vermek istiyor ve evlilik de güzel bir yol çiziyor. Aile oluyorsun, kökleniyorsun. Sana daha güçlü hissettiriyor. Evlilik ve aile kavramı her zaman değerini koruyor" demişti.