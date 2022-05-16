Sinem Kobal ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Oyuncu Sinem Kobal, ikinci kez anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal, bugün ikinci kızını da kucağına aldı.

Sinem Kobal ikinci çocuğunu dünyaya getirdi

Haberler 16.05.2022 - 12:05 | Son Güncelleme : 16.05.2022 - 12:20

İlişkili Haberler

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftine ikinci bebek

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftine ikinci bebek

Category
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kız bebeği olacağı iddiası

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kız bebeği olacağı iddiası

Category

ile evli olan oyuncu Sinem Kobal bugün doğum yaparak ikinci kez annelik heyecanını yaşadı.

İkinci kızını dünyaya getiren 34 yaşındaki Kobal'ın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2016 yılında evlenen İmirzalıoğlu ve Kobal çiftinin, 1,5 yaşında Lalin adlı bir kızları var.

KARNI BURNUNDA İLK POZ

Öte yandan Kobal'dan Anneler Günü'nde sürpriz paylaşım gelmişti. Oyuncu, karnı burnunda pozunu ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kobal, yeşil elbisesiyle objektif karşısına geçmişti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...