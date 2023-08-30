Sinem Kobal kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı

"KIZLARIM BENİ GÜNDEN GÜNE DEĞİŞTİRİYOR"

Öte yandan birkaç ay önce bir dergiye verdiği röportajda ailesiyle ilgili konuşan Kobal, "Kenan çok iyi bir baba gerçekten. Onunla gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum. Leyla ile Lalin'in sanatla, doğayla, müzikle iç içe büyümesini istiyorum" demişti.

"Anneliği keşfediyorum" ifadelerini kullanan ünlü isim, "Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor; buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum" şeklinde konuşmuştu.