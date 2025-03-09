Sinem Kobal'dan Burcu Terzioğlu'na doğum günü kutlaması

Sinem Kobal, yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

Sinem Kobal'dan Burcu Terzioğlu'na doğum günü kutlaması

Uzun yıllar sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen , oyuncu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutladı.

Sinem Kobal'dan Burcu Terzioğlu'na doğum günü kutlaması - 1

Kobal, sosyal medya hesabında "İyi ki doğdun" notuyla birçok kare paylaştı.

Sinem Kobal'dan Burcu Terzioğlu'na doğum günü kutlaması - 2

Hükümsüz, Poyraz Karayel, Merhamet ve Güzelliğin Portresi gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, bugün 45 yaşında bastı.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...