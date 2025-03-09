Sinem Kobal'dan Burcu Terzioğlu'na doğum günü kutlaması
Sinem Kobal, yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.
Uzun yıllar sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Sinem Kobal, oyuncu Burçin Terzioğlu'nun doğum gününü kutladı.
Kobal, sosyal medya hesabında "İyi ki doğdun" notuyla birçok kare paylaştı.
Hükümsüz, Poyraz Karayel, Merhamet ve Güzelliğin Portresi gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, bugün 45 yaşında bastı.
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