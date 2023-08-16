Sinem Kobal'dan doğum günü pozu

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i geçtiğimiz sene de Leyla'yı kucağına almıştı.
36 YAŞINA BASTI
Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, 14 Ağustos'ta 36 yaşına bastı. Ünlü isim, doğum günü pastasını üflerken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kobal'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.
"SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM"
Geçtiğimiz aylarda Hello dergisine kapak olan Sinem Kobal, "Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim. Deli doluyumdur, içim içime sığmaz. Anda olmaya çalışıyorum. Dönem dönem sakin, dönem dönem fırtınalı. Mutluluğa giden yolda seçim önemli gibi. Her durumda mutlu olmayı seçme hali. Kapanan kapı kaderse, kapanan kapıya değil, açılan pencereye bakmak lazım. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Yeni roller için heyecanlanıyorum. Setleri çok özledim" ifadelerini kullanmıştı.
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