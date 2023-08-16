Sinem Kobal'dan doğum günü pozu

"SETLERİ ÇOK ÖZLEDİM"

Geçtiğimiz aylarda Hello dergisine kapak olan Sinem Kobal, "Gelecek için yepyeni hayaller içindeyim. Deli doluyumdur, içim içime sığmaz. Anda olmaya çalışıyorum. Dönem dönem sakin, dönem dönem fırtınalı. Mutluluğa giden yolda seçim önemli gibi. Her durumda mutlu olmayı seçme hali. Kapanan kapı kaderse, kapanan kapıya değil, açılan pencereye bakmak lazım. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Yeni roller için heyecanlanıyorum. Setleri çok özledim" ifadelerini kullanmıştı.