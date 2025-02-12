Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı
Uzun yıllar sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla gittiği Maldivler'den paylaşım yapmaya devam ediyor.
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına aldı. Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönmüştü.
Yeni filmiyle uzun süre gündemden düşmeyen Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla Maldivler'e gitti.
Oyuncu, tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Bisiklet üzerinde verdiği pozlarla dikkat çeken oyuncu, bu sefer eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu paylaştı.
Ünlü çiftin tatil pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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