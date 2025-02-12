Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı

Uzun yıllar sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönen Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla gittiği Maldivler'den paylaşım yapmaya devam ediyor.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı

2016 yılında kendisi gibi oyuncu ile dünya evine giren , 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına aldı. Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere dönmüştü.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı - 1

Yeni filmiyle uzun süre gündemden düşmeyen Kobal, eşi ve kızlarıyla Maldivler'e gitti.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı - 2

Oyuncu, tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı - 3

Bisiklet üzerinde verdiği pozlarla dikkat çeken oyuncu, bu sefer eşi 'nu paylaştı.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı - 4

Ünlü çiftin tatil pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Maldivler'de

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal Maldivler'de

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