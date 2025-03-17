Sinem Kobal'dan spor sonrası poz

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i; 2022 yılında da Leyla'yı kucağına aldı.

Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere döndü. Yeni filmiyle uzun süre gündemden düşmeyen Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.