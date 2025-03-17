Sinem Kobal'dan spor sonrası poz

Oyuncu Sinem Kobal, gerek kariyeri gerek gözlerden uzak sürdürdüğü özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Kobal, bu kez spor sonrası pozunu takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal'dan spor sonrası poz

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren , 2020'de ilk kızı Lalin'i; 2022 yılında da Leyla'yı kucağına aldı.

Bu süreçte ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 7 yıl sonra Her Şeyin Başı Merkür filmiyle setlere döndü. Yeni filmiyle uzun süre gündemden düşmeyen Sinem Kobal, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sinem Kobal'dan spor sonrası poz - 1

Zaman zaman özel hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşan , bu kez spor yaptığı anları yayınlandı. Ünlü isim, ardından spor sonrası çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

İki çocuk annesi Kobal'ın fit görüntüsü dikkat çekti.

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