Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal evlendi: İşte düğünden yeni kareler

Sinem Kobal'ın erkek kardeşi Kerem Kobal, Katie Christie ile dünyaevine girdi. Ünlü isim, kardeşinin düğününden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan , paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Yaz boyu tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bu kez ailece yaşadıkları mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

KOBAL AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Uzun yıllardır televizyon ekranlarından uzak olan 'ın kardeşi Kerem Kobal, sevgilisi Katie Christie ile nikah masasına oturdu.

Kardeşinin mutlu gününden kareleri , hesabından paylaştı. Düğünde bir an olsun oturmayan ünlü oyuncu, bol bol dans edip eğlendi.

Züleyha Kuru imzalı, mint yeşili dekolteli bir elbise giyen 38 yaşındaki , sevenlerinden tam not aldı.

