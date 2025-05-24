Sinem Ünsal'dan sevgilisi Berk Cankat'a: Seni çok özledim

Uzak Şehir dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal, bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor. Daha önce sevgilisiyle ilişkisi hakkında konuşan Ünsal, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Berk'in yanında prenses gibi hissediyorum. Kendimi bulmamda çok büyük katkısı var. Çünkü kendimi yorduğum ya da üzdüğüm şeylerde de beni ilk uyaran hep Berk oluyor."