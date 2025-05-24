Sinem Ünsal'dan sevgilisi Berk Cankat'a: Seni çok özledim
Ünlü oyuncu Sinem Ünsal, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Berk Cankat'ı özlediğini sosyal medyadan duyurdu.
Uzak Şehir dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal, bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor. Daha önce sevgilisiyle ilişkisi hakkında konuşan Ünsal, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Berk'in yanında prenses gibi hissediyorum. Kendimi bulmamda çok büyük katkısı var. Çünkü kendimi yorduğum ya da üzdüğüm şeylerde de beni ilk uyaran hep Berk oluyor."
Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak sürdüren çiftten Sinem Ünsal, sevgilisiyle yeni bir fotoğrafını paylaştı.
31 yaşındaki ünlü oyuncu, Berk Cankat ile fotoğrafına "Seni çok özledim sevgilim" notunu düştü.
Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Cankat da aynı kareyi kalp ve nazar boncuğu emojisiyle kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"
Öte yandan Sinem Ünsal, birkaç hafta önce 41 yaşına basan Berk Cankat'ın doğum gününü de "Sevgilim. İyi ki doğdun" diyerek kutlamıştı.
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