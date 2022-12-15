Sofia Katc'den dikkat çeken Tarık Emir Tekin hamlesi

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın Metin Tekin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Tarık Emir Tekin, uzun bir süredir Sofia Katc ile aşk yaşıyor.

Zaman zaman aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaşan Sofia Katc'den dikkat çeken bir hamle geldi.

TARIK EMİR TEKİN'İ SİLDİ

Sosyal medyada Tekin'i takip etmeyi bırakan Sofia Katc, sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını sildi. Tarık Emir Tekin ise kız arkadaşını takip etmeye devam ediyor.

"HİÇ DÜŞÜNMÜYORUM"

Oyuncu Tarık Emir Tekin, daha önce verdiği bir röportajda yabancı sevgilisi Sofia ile henüz evliliği düşünmediğini ise “Annemle tanışıyorlar. Yok abi yok, 23 yaşındayım hiç düşünmüyorum” sözleriyle anlatmıştı.

"GELİNİNİZ DEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"



Şevval Sam ise geçtiğimiz aylarda Sofia ile ilgili konuşmuş ve muhabirlerin "Şevval Hanım geçtiğimiz günlerde gelininiz ile tanıştınız" yorumuna yanıt vermişti.



Sam, "Gelininiz demek için çok erken. Hayat nasıl akacak bilmiyorum. Altı yıl öncesinden tanıyorum Sofia’yı. Evlilik için çok erken. Oğlum kariyerini daha yeni kuruyor" ifadelerini kullanmıştı.