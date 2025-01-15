Sofia Vergara ile Lewis Hamilton aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz yıl Joe Manganiello ile evliliğini bitiren 52 yaşındaki Sofia Vergara'nın Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.



TMZ'nin haberine göre; Modern Family dizisiyle yıldızı parlayan Vergara ile 40 yaşındaki Hamilton, New York'ta arkadaşlarının da katıldığı bir öğle yemeğinde yan yana otururken görüldü.



İki saat süren öğle yemeği sonrası restorandan çıkarken sohbet eden ikilinin bir hayli neşeli olduğu dikkatlerden kaçmadı.



Aşk iddialarına yönelik Vergara'dan da Hamilton cephesinden de açıklama gelmedi.



"ANNE DEĞİL, BÜYÜKANNE OLMAYA HAZIRIM" Öte yandan 2023 yazında 10 yıllık evliliğini sonlandıran Sofia Vergara, ayrılık sebebini şu sözlerle açıklamıştı:



"Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil."



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