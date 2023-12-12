Somer Sivrioğlu: Kızım buradaki köklerini bilsin istedim

"ESKİ MAHALLEDE DOLAŞTIK BİRAZ"

Somer Sivrioğlu, "Bizim aile Eskişehir’deki han, hamamları 1950’lerde satıyor ve Caferağa’daki bu apartmanı yaptırıyor. Fakat daha sonra apartman satıldı. Çocukken çok zaman geçirdim bu binada. Benim olmasını isterdim. Derin Sidney’de büyüdüğünden buradaki köklerini de bilsin istedim. Eski mahallede dolaştık biraz" dedi.