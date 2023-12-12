Somer Sivrioğlu: Kızım buradaki köklerini bilsin istedim

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programı ile tanınan şef Somer Sivrioğlu, kızı Derin’le birlikte Kadıköy’deki Sivrioğlu Apartmanı’nın önünde fotoğraf çektirdi.
Paylaşımına “Köklerine tutunamayan her fidan, kırılmaya mahkumdur. Tüm hikâye burada başlıyor” notunu düşen ünlü şef, o fotoğrafın hikayesini de anlattı.
"ESKİ MAHALLEDE DOLAŞTIK BİRAZ"
Somer Sivrioğlu, "Bizim aile Eskişehir’deki han, hamamları 1950’lerde satıyor ve Caferağa’daki bu apartmanı yaptırıyor. Fakat daha sonra apartman satıldı. Çocukken çok zaman geçirdim bu binada. Benim olmasını isterdim. Derin Sidney’de büyüdüğünden buradaki köklerini de bilsin istedim. Eski mahallede dolaştık biraz" dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- MasterChef Türkiye
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya