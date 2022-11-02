Son görüntüsü dikkat çeken Sergen Yalçın'dan botoks açıklaması

Beşiktaş'taki görevinden ayrıldıktan sonra bir süre objektiflerden uzak bir hayat yaşayan Sergen Yalçın'ın son görüntüsü dikkat çekti.



Yalçın, Az Önce Konuştum programına konuk oldu. 49 yaşındaki Yalçın, siyah-beyazlı takımdaki görevinden ayrıldıktan sonra uzun süredir ortalıkta görünmedi.



"BOTOKS DEĞİL, AMELİYAT OLDUM"



Yalçın, uzun bir aradan sonra çıktığı programdaki görüntüsüyle dikkat çekti.



Botoks yaptırıp yaptırmadığına yönelik soruya Yalçın şöyle yanıt verdi: “Botoks değil, göz kapaklarım ve gözaltlarımdan ameliyat oldum. Hala geçmedi. Botoks yaptır diye çok ısrar ediyorlar ama düşünmüyorum.”