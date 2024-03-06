Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü filminin yönetmeni Kudret Sabancı'dan açıklama

Müzik dünyasının ünlü ismi Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü filmi geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu film hakkında, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, filmi bir ticari proje olarak gördüklerini ve asla desteklemediklerini belirtmişti.

Filmin yönetmeni Kudret Sabancı ise sosyal medya hesabında konuyla ilgili şu açıklamayı paylaştı:

“Son Şarkı – Ahmet’in Türküsü” isimli sinema filmimiz sonunda izleyicilerle buluştu. Bilindiği üzere, daha önce planlanan gösterim, öncelikle pandemi daha sonra da muhatap kaldığı bir takım hukuki süreçler sebebiyle bugüne kaldı. Topluma mal olan kişilere ilişkin yapılan filmler maalesef zaman zaman çeşitli spekülasyonlara maruz kalmaktadır. Ahmet Kaya da son dönemde çeşitli şekillerde adları gündeme gelen ve tartışmalara neden olan diğer kişiler de insanlığın, kültürün ve tarihin ortak değerlerine dönüşmüşlerdir.

"TARİHSEL VE SOMUT OLAYLAR ÜZERİNDE HİÇ KİMSENİN TELİF HAKKI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bu kişilerin adları, dış görünüşleri, hayatı ve düşünceleri gibi kişiliğine dair unsurları, telif hakları kapsamında değil, kişilik hakları kapsamındadır ve hayat hikayeleri de alenileşmiş durumdadır. Tarihsel ve somut olaylar üzerinde hiç kimsenin telif hakkı söz konusu değildir. Dolayısıyla kamuya açık bilgilerle çekilen bir film için herhangi bir izin gerekmemektedir. Ülkemizde ve dünyada bu konudaki kriterler yeterince açıktır ve bu konuda son derece özenli davrandığımızın bilinmesini arzu ederiz.