Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu: İşte bebeğin cinsiyeti

Soner Sarıkabadayı'dan müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, ikinci kez baba olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Hasan Matias adında bir oğulları olan ünlü çift, birkaç ay önce ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Bir erkek çocuğu daha olan Soner Sarıkabadayı, hastaneden yaptığı paylaşıma "Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah’ıma şükürler olsun" notunu düştü.



OĞLUNUN İSMİNİ DE AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı, oğlunun adını da "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı" sözleriyle açıkladı. Sarıkabadayı çiftine tebrik mesajları yağdı.