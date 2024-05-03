Soner Sarıkabadayı'dan eşi Camelo Lopez'e: 43. ayımız ailemize hayırlı olsun

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı Camelo Lopez ile 2020'de nikah masasına oturmuştu.

Mutlu beraberlikleri devam eden ve Hasan Matias adında bir oğulları olan ünlü çiftten Soner Sarıkabadayı, evliliklerinin 43. ayını kutladı.