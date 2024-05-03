Soner Sarıkabadayı'dan eşi Camelo Lopez'e: 43. ayımız ailemize hayırlı olsun

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2020 yılında Camelo Lopez ile dünyaevine girmişti. Zaman zaman eşiyle fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, evliliklerinin 43. ayını kutladı.

Soner Sarıkabadayı'dan eşi Camelo Lopez'e: 43. ayımız ailemize hayırlı olsun

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı Camelo Lopez ile 2020'de nikah masasına oturmuştu.

Mutlu beraberlikleri devam eden ve Hasan Matias adında bir oğulları olan ünlü çiftten Soner Sarıkabadayı, evliliklerinin 43. ayını kutladı.

Soner Sarıkabadayı'dan eşi Camelo Lopez'e: 43. ayımız ailemize hayırlı olsun - 1

"43. AYIMIZ HAYIRLI OLSUN CANIM KARICIĞIM"

Sosyal medya hesabından nikah pozunu paylaşan ünlü şarkıcı, eşine "43. ayımız ailemize hayırlı olsun canım karıcığım" diye seslendi. Ünlü çifte binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumları geldi.

Melodi aşırdığı iddiasıyla yargılanan Soner Sarıkabadayı’ya beraat talebi

Melodi aşırdığı iddiasıyla yargılanan Soner Sarıkabadayı’ya beraat talebi

Haberi Görüntüle

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...