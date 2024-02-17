Songül Öden'den doğum fotoğrafı: Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi

Ünlü oyuncu Songül Öden, 2020 yılında iş insanı Arman Bıçakçı ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift geçtiğimiz ay bebek sahibi oldu.

İkili, bebeklerine Sone Larin adını verdi. Öden kızının doğum fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.



Öden paylaşımına "Ömrümün en güzel doğum günü hediyesi...Yaklaşık 20 gündür tam zamanlı bir işe girdim. Güzel mesajlarınıza/aramalarına dönemiyorum bağışlayın. İyi dilekleriniz, armağanlarınız, yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Çevremde binlerce güzel insanla sarmalandığım için şükürler olsun" notunu düştü.

