Songül Öden: Dünyada hunisiz biri var mı?

YouTube'da yayınlanan ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in konuğu olan Songül Öden, aşktan ne istediğini anlamasının zaman aldığını ancak bunun empati duygusunu geliştirdiğini belirtti.

Son dönemde Uysallar dizisiyle gündeme gelen 43 yaşındaki oyuncu, “İşimiz zaten kurgu. Ben de bir kurgunun içinde yaşayamam. Hayatımda hiçbir şeyi planlamayı bilen biri değilim. Öyle biriyle de evlendim. Her şeyimiz spontanedir. Aşkımız şefkatli ve sevgi dolu. Arman’la birlikte bir çocuk büyütmeyi, çocuk sahibi olmayı istiyorum” dedi.



“Dünyada bu kadar çok olumsuz şey varken insanın mutlu olması için kafasında huniyle gezmesi lazım" diyen Öden, "Herkes hunili bence. Dünyada hunisiz biri var mı?” diye devam etti.