Sophie Turner ile Priyanka Chopra birbirlerini takibi bıraktı

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Öte yandan Priyanka Chopra, Turner ile olan ilişkisinden "Hiç kız kardeşim olmadı, bu yüzden Danielle ve Sophie'ye sahip olmak ve aileyi vekaleten miras almak gerçekten çok güzel. Sophie süper yetenekli, süper komik ve en çok birlikte dışarı çıktığımızda eğleniyoruz. O inanılmaz" diye bahsetmişti.



Turner da Chopra için "Birlikte takılabileceğim yerleşik kız arkadaşlara sahip olmak da güzel. Özellikle Pri'nin durumu biraz çılgınca. Kendinize onun aslında Bollywood'da 20 yıllık bir kariyeri olduğunu hatırlatmalısınız. Şu anda Hindistan'daki en büyük şey gibi. Onun ve Nick'in düğünü için oraya gittiğimizde kraliyet ailesi gibi muamele gördük. Orada ona tapıyorlar. O çok iyi bir insan ve bize yaklaşık 10 dakika uzakta yaşıyorlar" demişti.