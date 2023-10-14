Sophie Turner ile Priyanka Chopra birbirlerini takibi bıraktı

"Game of Thrones" dizisiyle şöhreti yakalayan İngiliz oyuncu Sophie Turner, 2019 yılında şarkıcı Joe Jonas ile nikah masasına oturmuştu. İki çocukları olan ünlü çift, evliliklerini bitirme kararı aldı.
Ortak bir açıklama yapan ünlü çift, "Dört yıl süren harika evliliğimizden sonra karşılıklı olarak ilişkimizi dostane şekilde bitirmeye karar verdik. Ayrılığın nedenine dair birçok dedidoku var. Aslında bu ortak bir karar. Herkesin bizim ve çocuklarımızın mahremiyetine ilişkin isteklerimize saygı duymasını içtenlikle umuyoruz" ifadelerini kullandı.
BİRBİRLERİNİ SİLDİLER
Şimdilerde çocuklarıyla birlikte Taylor Swift'in New York'taki evinde kalan Sophie Turner, sosyal medyadaki son hamlesiyle gündem oldu.
Nick Jonas, Kevin Jonas ve eşi Danielle Jonas hatta Joe Jonas'ı bile takip eden Turner'ın; Nick Jonas'ın eşi Priyanka Chopra'yı takibi bıraktığı dikkat çekti.
Chopra'nın da Sophie Turner'ı takip etmemesi gözden kaçmazken; ikilinin artık yakın olmadıklarının sinyalini verdiği öne sürüldü.
DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU
Öte yandan Priyanka Chopra, Turner ile olan ilişkisinden "Hiç kız kardeşim olmadı, bu yüzden Danielle ve Sophie'ye sahip olmak ve aileyi vekaleten miras almak gerçekten çok güzel. Sophie süper yetenekli, süper komik ve en çok birlikte dışarı çıktığımızda eğleniyoruz. O inanılmaz" diye bahsetmişti.
Turner da Chopra için "Birlikte takılabileceğim yerleşik kız arkadaşlara sahip olmak da güzel. Özellikle Pri'nin durumu biraz çılgınca. Kendinize onun aslında Bollywood'da 20 yıllık bir kariyeri olduğunu hatırlatmalısınız. Şu anda Hindistan'daki en büyük şey gibi. Onun ve Nick'in düğünü için oraya gittiğimizde kraliyet ailesi gibi muamele gördük. Orada ona tapıyorlar. O çok iyi bir insan ve bize yaklaşık 10 dakika uzakta yaşıyorlar" demişti.
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