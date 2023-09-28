Sophie Turner'ın Taylor Swift'in evinde kaldığı iddia edildi

2019 yılında dünyaevine giren ve iki çocukları olan Sophie Turner-Joe Jonas çifti evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Çiftin çalkantılı boşanma süreci gündemi meşgul etmeye devam ederken ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Turner'a evini açtığı iddia edildi.
Daily Mail'in haberine göre, Turner iki kızıyla birlikte Swift'in New York'taki evinden çıkarken görüntülendi. Şehirdeki ilk günlerinde otel kalan Turner, Swift ile birkaç kez akşam yemeğine çıkarken görüntülenmişti.
Turner ile Jonas, Willa ve Delphine adlı kızlarının geçici olarak New York'ta yaşamaları konusunda anlaşmıştı. Bu süreçte 27 yaşındaki oyuncunun, Swift'in evinde kaldığı biliniyor.
SWIFT İLE JONAS BİRLİKTELİĞİ
Taylor Swift'in 2008 yılında kısa bir süre Joe Jonas ile birliktelik yaşamış olması ise sosyal medyada gündem oldu.
NEDEN AYRILIYORLAR?
Boşanma davasını Jonas'ın açması ise şarkıcının ayrılmak istediği iddiasını güçlendirmişti. Çifte yakın bir kaynak, "Sophie partilemeyi çok seviyor, Joe ise evde kalmak istiyor. Çok farklı yaşamları var" dedi.
Page Six'in haberine göre ise Jonas, 4 yıllık evliliğini kurtarmak için uzun süredir çaba harcıyor.
2016 yılında görüşmeye başlayan çift, aynı yıl nişanlandı ve 2019 yılında Las Vegas'ta evlendi.
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