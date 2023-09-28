Sophie Turner'ın Taylor Swift'in evinde kaldığı iddia edildi

SWIFT İLE JONAS BİRLİKTELİĞİ

Taylor Swift'in 2008 yılında kısa bir süre Joe Jonas ile birliktelik yaşamış olması ise sosyal medyada gündem oldu.

NEDEN AYRILIYORLAR?



Boşanma davasını Jonas'ın açması ise şarkıcının ayrılmak istediği iddiasını güçlendirmişti. Çifte yakın bir kaynak, "Sophie partilemeyi çok seviyor, Joe ise evde kalmak istiyor. Çok farklı yaşamları var" dedi.



Page Six'in haberine göre ise Jonas, 4 yıllık evliliğini kurtarmak için uzun süredir çaba harcıyor.



2016 yılında görüşmeye başlayan çift, aynı yıl nişanlandı ve 2019 yılında Las Vegas'ta evlendi.