Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'a ait 'iamgagabulut' adlı Instagram hesabını takibe aldı.

Ekipler, 'Gaga Bulut' olarak tanınan fenomen Bulut Altuğ'un (26) , sosyal medya uygulamasından kanal açıp, cinsel içerikli videolar paylaştığı, bu fotoğraf ve videolardaki kişilere ait görselleri kaldırmak için şantaj yaptığını belirledi.



ÇELİK KASADA 500 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN VE PARA

Polis, hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek' ve 'şantaj' suçlarından soruşturma açılan Altuğ'a ait adrese bu sabah operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan Bulut Altuğ'a ait çelik kasada, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

DAHA ÖNCE DE TUTUKLANMIŞTI



Öte yandan Bulut Altuğ, 2018 Ekim ayında İzmir’de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı için yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra da serbest kalmıştı.