Sosyal medya fenomeni Pucca'nın oğlu üçüncü kattan düştü

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren, gerçek adı Selen Pınar Işık olan fenomen ve yazar Pucca’nın 6 yaşındaki oğlu Batı, üçüncü kattan düşerek yaralandı.



“KIRIKLARININ DURUMU CİDDİ”



Instagram hesabından oğlunun eski bir fotroğrafını paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi veren Pucca, “Arayan soran herkese teşekkür ederim. Hiçbir aramaya dönemedim çok üzgünüm konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hâlâ şoktayım. Batı 3. kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenlere, dua edenlere çok çok çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.