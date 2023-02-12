Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile ilgili son durum: Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı? Ablasından açıklama

Sosyal medya paylaşımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın da etkilenmesi sonucunda enkaz altında kalmıştı.



Şarkıcı Gülben Ergen, Duymaz'ın bir videosunu sosyal medya hesabında yayınlayarak "Yetişemedik sana canım çocuk... Kurtaramadık seni" notunu düştü.

Ragib Narin ise Ergen'in paylaşımını alıntılayarak "Arkadaşlar daha kaybetmedik, lütfen dua ve inancınızı bırakmayın, hala çıkan kurtulan birçok insan var!" diyerek Duymaz'ın kurtulamadığı haberlerini yalanladı.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"



Abla Duymaz, çalışmalarla ilgili son durumu şu sözlerle duyuru: “Herkes çok merak ediyor biliyorum ama artık ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece çaresizce izliyorum. Tek duam kurtulmaları oradan. Sosyal medyada hiçbir şey görüldüğü, paylaşıldığı gibi değil. Sadece dua.”

CZN BURAK'TAN AÇIKLAMA

Duymaz'ın durumu hakkında sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan CZN Burak, Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz ile birlikte bir video çekti. Duymaz, "Asılsız haberlere inanmayın. Biz umutla bekliyoruz. Böyle haberleri okuyunca daha çok panik oluyorum" dedi.

Gülben Ergen ise Twitter hesabından "Taha’nın haberini @AFADBaskanlik @AFADHatay'dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun" dedi.

DİLAN POLAT SEVENLERİNİ BİLGİLENDİRDİ



Öte yandan, Duymaz'ın aynı zamanda arkadaşı olan Dilan Polat, bölgeye AFAD'ın gittiğini duyurduktan sonra gelişmeleri paylaşmıştı. Taha Duymaz'ın depreme yakalandığı evin önünde yayın yapan Dilan Polat, "Evi bulduk geldik, Taha'nın abisi 3 gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasında bulundu. Bölgeden gelen haberleri anlık olarak paylaşan Polat, son olarak binadan bir cenaze çıkarıldığını, "Zeynep abla ile konuştum, ekip olarak çalışıyorlar. Orada şu an bir cenaze var ama kim olduğunu bilmiyorum. Ailesi bakacak, Taha'nın kardeşi orada" sözleriyle duyurdu.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?



Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 4. sınıfta eğitimine ara vermek zorunda kalan Taha Duymaz, ailesinin geçimine katkı sağlamak için bu kararı aldığını açıklamıştı.



Her fırsatta yemek yapmanın en büyük tutkusu olduğunu belirten Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

DEĞİŞİMİYLE KONUŞULUYORDU



Duymaz’ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi, kulakları ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu iddia ediliyordu. Yüzündeki fiziksel değişimin ardından sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan fenomen, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.