Sosyal medya hesabından duyurdu: Selen Görgüzel kaza geçirdi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel kaza geçirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından kaza geçirdiğini açıklayan Görgüzel'in ayağındaki bandaj ve gözündeki morluk dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından duyurdu: Selen Görgüzel kaza geçirdi

Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel'den kötü haber geldi. Cumartesi gecesi kaza geçirdiğini duyuran Görgüzel; "Verilmiş sadakam varmış, Allah korudu çok şükür." dedi. 

Sosyal medya hesabından duyurdu: Selen Görgüzel kaza geçirdi - 1

Gözündeki morluk ve bandajla dikkat çeken Görgüzel yaptığı açıklamada; "Şarkıcı, "Nazarını sevdiklerim ne göz varmış yahu sizde. Cumartesi gecesi evet kötü bir kaza atlattım malum kaza bela ayıymış benimde verilmiş sadakam varmış. Allah korudu çok şükür. Hatırlamak bile istemiyorum o yüzden detaya girmeyeceğim, unuttum gitti. Önümüze, işimize bakmaya devam. Arayan soran dostlar arkadaşlar sağ olun var olun. İyi ki varsınız" açıklamasını yaptı." ifadelerine yer verdi. 

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