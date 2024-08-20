Sosyal medya hesabından duyurdu: Selen Görgüzel kaza geçirdi

Gözündeki morluk ve bandajla dikkat çeken Görgüzel yaptığı açıklamada; "Şarkıcı, "Nazarını sevdiklerim ne göz varmış yahu sizde. Cumartesi gecesi evet kötü bir kaza atlattım malum kaza bela ayıymış benimde verilmiş sadakam varmış. Allah korudu çok şükür. Hatırlamak bile istemiyorum o yüzden detaya girmeyeceğim, unuttum gitti. Önümüze, işimize bakmaya devam. Arayan soran dostlar arkadaşlar sağ olun var olun. İyi ki varsınız" açıklamasını yaptı." ifadelerine yer verdi.