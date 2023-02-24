Sosyal medyada en çok takip edilen isim değişti

Selena Gomez, Instagram'ın en çok takip edilen kadın kullanıcısı Kylie Jenner'ı tahtından etti.

Sosyal medyada en çok takip edilen isim değişti

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine bulunan 25 yaşındaki ünlü model ve girişimci , Instagram'ın en çok takip edilen kadını unvanını kaybetti.

Instagram'da 383 milyon takipçisi bulunan , 3 milyonluk farkla Kylie Jenner'ı geçti. Böylelikle Selena Gomez 'Instagram'da en çok takip edilen kadın' unvanını geri aldı.

Sosyal medyada en çok takip edilen isim değişti - 1

Selena Gomez'ın 6 yıl aradan sonra Kylie Jenner'ı geçmesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "Instagram'a hiç ara vermeseydi 700 milyon da olurdu" ve "Instagram'ın gerçek kraliçesi geri döndü" gibi yorumlar yaptı.

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