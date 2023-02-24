Sosyal medyada en çok takip edilen isim değişti

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine bulunan 25 yaşındaki ünlü model ve girişimci Kylie Jenner, Instagram'ın en çok takip edilen kadını unvanını kaybetti.



Instagram'da 383 milyon takipçisi bulunan Selena Gomez, 3 milyonluk farkla Kylie Jenner'ı geçti. Böylelikle Selena Gomez 'Instagram'da en çok takip edilen kadın' unvanını geri aldı.



Selena Gomez'ın 6 yıl aradan sonra Kylie Jenner'ı geçmesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "Instagram'a hiç ara vermeseydi 700 milyon da olurdu" ve "Instagram'ın gerçek kraliçesi geri döndü" gibi yorumlar yaptı.