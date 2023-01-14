Sosyal medya Shakira’nın eski sevgilisi Pique (Gerard Pique kimdir?) hakkında yazdığı şarkıyı konuşuyor: İşte o şarkının sözleri

Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira’nın ‘atarlı’ sözleriyle eski eşi Pique’yi ve sevgilisini hedef aldığı düşünülen yeni şarkısı ‘Music Sessions #53’ bir günde binlerce kez dinlendi ve paylaşıldı.

Arjantinli DJ Bizarrap ile çalışan Shakira’nın yeni şarkısının sözleri şu şekilde:



“Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm/ Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor.”



“Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin” sözleri sosyal medyada gündem olurken, Pique’ye gönderme yaptığı öne sürüldü.

GERARD PİQUE HAKKINDA

Gerard Pique Bernabeu 2 Şubat 1987 tarihinde dünyaya geldi. Defans mevkiinde forma giyen İspanyol eski futbolcudur. La Liga takımlarından Barcelona takımının eski savunma oyuncusudur.

Profesyonel futbol hayatına 2004 yılında Manchester United takımında başladı. Alex Ferguson'ın keşiflerindendir. Manchester United takımında 12 maçta oynadıktan sonra yedek kalması sebebiyle 2006 yılında Real Zaragoza takımına kiralanmıştır. 2006-2007 sezonunda Real Zaragoza'da 2 gol atarak geçiren Pique, 2007 yılında Manchester United takımına geri döndü. Ancak kadroda yer bulamadığından dolayı İspanya'ya dönmek istediğini belirtti ve 2008 yılında 10 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iki yıl üst üste farklı takımlarla kazanan dört futbolcudan biridir.



Piqué ayrıca İspanya'yı 102 kez temsil ederek ilk çıkışını 11 Şubat 2009'da yaptı. 2010 FIFA Dünya Kupası'nı ve UEFA Euro 2012'yi kazanan İspanya takımlarında önemli bir rol oynadı.



Pique 3 Kasım 2022'de yaptığı bir açıklamada 2 gün sonra oynanacak maçta futbolu bırakacağını söylemiş ve 5 Kasım 2022 tarihinde oynanan FC Barcelona - UD Almería maçı sonrası aktif futbol kariyerini sonlandırdı. .

SHAKİRA İLE YOLLARININ KESİŞMESİ



Pique'in Shakira ile birlikteliğinden iki çocuğu bulunuyor. Tüm zamanların en çok satan şarkılarına imza atan Shakira ile Pique, 2010’da sanatçının Dünya Kupası için yaptığı Waka Waka şarkısının klip çekimlerinde tanıştı.





NEDEN AYRILDILAR?



Futbol dünyasının Barcelonalı yıldız ismi Gerard Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrılmıştı. Ayrılık haberi, Pique’nin aldatma iddialarının ardından gelmişti.



Shakira ve Pique, hem İngilizce hem de İspanyolca yayınladıları bir metinle ayrıldıklarını duyurmuştu. Çift, açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz" demişti