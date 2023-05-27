Spike Lee'nin babası Bill Lee hayatını kaybetti

Shelton Jackson Spike Lee, sanat dünyasında bilenen adıyla Spike Lee, babası Bill Lee'nin vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü isim acı haberi, "Bill Lee 94 yaşında öldü" sözleriyle paylaştı. Spike Lee'ye birçok taziye mesajı geldi.
Bill Lee'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE ÇALIŞTI
Harry Belafonte, Aretha Franklin, Simon and Garfunkel ve Cat Stevens gibi birçok isme bas çalan Bill Lee, Bob Dylan'a "It's All Over Now, Baby Blue" şarkısında eşlik etmesiyle ünlenmişti.
Ayrıca Bill Lee, oğlu Spike Lee'nin "She's Gotta Have It", "School Daze", "Do The Right Thing" ve "Mo Better Blues" gibi filmlerine müzik yapmıştı.