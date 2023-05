Spike Lee'nin babası Bill Lee hayatını kaybetti

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE ÇALIŞTI



Harry Belafonte, Aretha Franklin, Simon and Garfunkel ve Cat Stevens gibi birçok isme bas çalan Bill Lee, Bob Dylan'a "It's All Over Now, Baby Blue" şarkısında eşlik etmesiyle ünlenmişti.



Ayrıca Bill Lee, oğlu Spike Lee'nin "She's Gotta Have It", "School Daze", "Do The Right Thing" ve "Mo Better Blues" gibi filmlerine müzik yapmıştı.