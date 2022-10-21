Star TV'den yeni dizi: 'Çöp Adam'dan ilk tanıtım

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek bir hikayesinden uyarlanarak Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı 'Çöp Adam', Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’yu bir araya getiriyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın otutuyor.



Çöp Adam'ın oyuncu kadrosu şöyle;



Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak.



İlk tanıtımı büyük merak uyandıran Çöp Adam yakında Star’da.

