Star TV'nin yeni dizileri Ah Nerede ve Duy Beni'nin afişleri yayınlandı

Star TV'nin geri sayım başlayan yeni dizileri Ah Nerede ve Duy Beni'nin afişleri paylaşıldı.

Star TV'nin yeni dizileri Ah Nerede ve Duy Beni'nin afişleri yayınlandı

Haberler 24.06.2022 - 17:00

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Star’ın yeni dizisi 'Ah Nerede'den ilk tanıtım ve fotoğraf

Star’ın yeni dizisi 'Ah Nerede'den ilk tanıtım ve fotoğraf

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Star TV'nin yeni dizisi Duy Beni'den yeni tanıtım ve fotoğraflar

Star TV'nin yeni dizisi Duy Beni'den yeni tanıtım ve fotoğraflar

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Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’ in oturduğu, proje tasarımını Kübra Sülün ve Meryem Demirli’nin uyarladığı, hikayesi Orhan Aksoy’a, orjinal film senaryosu Sadık Şendil’e ait, Suavi Doğan ve 10. Ev Yapım imzalı Ah Nerede'nin afişi yayınlandı.

Büyük merak uyandıran, oyuncu kadrosunda genç isimlere yer veren ve çekimleri İstanbul’da devam eden dizi Ah Nerede yakında Star ekranlarında olacak. 

DUY BENİ DİZİSİNİN AFİŞİ DE YAYINLANDI

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, başrollerinde Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın yer aldığı Duy Beni dizisinin afiş çekimleri de tamamlandı.

Yaz sezonuna damgasını vuracak Duy Beni merak uyandıran hikayesi ve güçlü kadrosuyla yakında seyirciyle buluşacak.

'AH NEREDE' TANITIMI

'DUY BENİ' TANITIMI

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