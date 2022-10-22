Star'ın günlük dizisi Toprak ile Fidan'ın yayın tarihi belli oldu

Başrolde Hazal Adıyaman ve Osman Aydın’ın yer aldığı, yeni sezonda hafta içi her gün Star ekranlarında yayınlanacak olan Toprak ile Fidan dizisi 31 Ekim'de Star TV'de başlıyor.

Star'ın günlük dizisi Toprak ile Fidan'ın yayın tarihi belli oldu

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Yeni sezonda hafta içi her gün Star ekranlarında yayınlanacak olan Toprak ile Fidan’ın çekimleri devam ediyor.

BAŞROLLERİNDE KİMLER VAR?

Toprak ile Fidan dizisinde, bir kazayla birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak’ın hikayesi anlatılıyor. Başrollerde Hazal Adıyaman ve Osman Aydın yer alıyor.

SENARYO EKİBİ

Yapımını OGM Pictures ve Stellar Yapım’ın üstlendiği, Ahmet Köşeoğlu, Gökçen Eroğlu, İnan Güngören, Can Özdemir, Banu Özyürek ve Nur Kıymaç’ın senaryosunu yazdığı diziyi, Eray Koçak ve Burcu Bayram Dursun yönetiyor.

Toprak ile Fidan 31 Ekim Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 19:00’da Star’da.

Star'ın günlük dizisi Toprak ile Fidan'ın yayın tarihi belli oldu - 1

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