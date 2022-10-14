Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını nerede çekiliyor?

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan Yalı Çapkını reytinglere damga vurarak zirveye yerleşti.



Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.



Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nın çekimleri Gaziantep ve İstanbul'da yapılıyor. Dizinin Gaziantep çekimleri Millet Hanı'nda yapılırken, İstanbul sahneleri ise Beylerbeyi'nde bir yalıda çekiliyor.



Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda bulunuyor.



YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Ferit’in hem yeni işyerine alışma çabaları hem de Seyran’la atışmaları sürer. İstanbul’a gelen Kazım, ilk olarak Halis Ağa’yı ziyarete gelir. Zaman geçtikçe Korhan ailesinin alışkanlıklarını öğrenen Seyran ise İfakat Orhan’ın arasında olanlara istemeden şahit olur. Asuman’ın ameliyatı başta Fuat olmak üzere Korhanlar’ı Asuman’a destek vermek için bir araya getirir. Seyran, hiç beklemediği bir anda bir sürprizle karşılaşır.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI