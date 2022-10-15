Star'ın yeni dizisi 'Yalı Çapkını' reytingleri altüst etti

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu Star TV'nin yeni dizisi 'Yalı Çapkını' reytinglerde zirveye demir attı.



Ekranlara güçlü bir giriş yapan dizi dün akşam yayınlanan bölümüyle de lider oldu. Dizi yeni bölümünde tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.



OYUNCU KADROSU



Yalı Çapkını’nda Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.



NELER YAŞANDI?



Ferit’in hem yeni işyerine alışma çabaları hem de Seyran’la atışmaları sürdü. İstanbul’a gelen Kazım, ilk olarak Halis Ağa’yı ziyaret etti.



Zaman geçtikçe Korhan ailesinin alışkanlıklarını öğrenen Seyran ise İfakat ve Orhan’ın arasında olanlara şahit oldu.



Asuman’ın ameliyatı başta Fuat olmak üzere Korhanlar’ı Asuman’a destek vermek için bir araya getirdi. Seyran, hiç beklemediği bir anda bir sürprizle karşılaştı.

YALI ÇAPKINI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

