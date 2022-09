Star'ın yeni dizisi Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir: Egolarından ötürü çatışıyorlar

Yalı Çapkın’ı yayına giriyor. Bizi nasıl bir serüven bekliyor? - Yoğun bir çekim sürecinin ardından bu akşam ilk bölümümüz ekrana geliyor ve heyecanlıyız. İzleyiciyi gerilimi yüksek ve sürekleyici bir hikaye bekliyor. Dizide sizi etkileyen, bu işte olmalıyım dedirten şey neydi? - Senaryoyu okuduğumda ilk ilgimi çeken şey daha önce böyle bir karakteri hiç tanımamış ve oynamamış olmamdı. Ferit’le empati kurma deneyimi beni heyecanlandırdı. "EGOLARINDAN ÖTÜRÜ ÇATIŞIYORLAR" Seyran ve Ferit nasıl bir ikili? - Her ikisi de sarkastik karakterler ve egolarından ötürü sürekli çatışıyorlar. Bu benzer hal de onları eğlenceli fakat toksik bir ilişkinin içine sürüklüyor. Bu diziyi bir cümleyle anlatmanız gerekse bu ne olurdu? - İnsan her şeyi yapar.

Afra Saraçoğlu ile çalışmanın en keyifli yanları nelerdir?



- Afra ile çalışmanın her yanı keyifli ve müthiş bir partner.



KARAKTERİN ÖZELLİKLERİ



Karakteriniz Ferit nasıl biri?



- Ferit varlık içinde yaşamış ve hastalığından dolayı el bebek gül bebek büyütülmüş ama bir yandan büyük baskı görmüş. İçinde olduğu bu garip ruh hali kendisini esasında yapmak istemeyeceği olayların içinde bulmasına vesile olmuş her seferinde. Kafasına estiği gibi yaşamış hayatını, dedesi hariç kimseden korkusu olmadığı için de dur durak bilmemiş...



Senaryoyu ilk okuduğunuzda ne hissettiniz?



- Sadece ana karakterlerin değil diğer tüm karakterlerin hikayesene önem veren bir senaryo. Tüm karakterlerin hikayesini önemseyen ve her detayı düşünülmüş. O yüzden okur okumaz anında o dünyanın içene sürükledi beni.



Dizinin ilk bölümleri için Antep’te bulundunuz bu şehirde olmak size ne hissettirdi, ilk gelişiniz mi?



- Daha önce kısa bir süreliğine gelmiştim. Antep bence çok güzel bir şehir tarihi dokusu çok iyi korunmuş ve yemekleri nefis.