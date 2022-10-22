Star'ın yeni dizisi 'Yalı Çapkını' zirveye demir attı

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu Star TV'nin yeni dizisi 'Yalı Çapkını' reytinglerde zirveye demir attı.



Ekranlara güçlü bir giriş yapan dizi dün akşam yayınlanan 5. bölümüyle de lider oldu. Dizi yeni bölümünde tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu. AB ve ABC1 kategorilerinde dizinin özeti ise ikinci sırada yer aldı.

NELER YAŞANDI?

Yusuf’un Korhanlar’a ziyaretinden sonra neler olduğunu öğrenmek için Suna ile konuşmaya giden Seyran, ona tüm gerçekleri anlattı. Seyran’ın dışarıda Yusuf’la buluşması ise Ferit’i çok kızdırdı. Kazımların Korhanlar’ı ziyareti iki eski aşık Halis ve Hattuç’u bir araya getirdi. Ferit; şantajı yüzünden Yusuf’la bir kez daha görüşen Seyran’ı dışarıda görünce Yusuf’un üzerine yürüdü ve kavgaya tutuştu.

OYUNCU KADROSU



Yalı Çapkını’nda Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

YALI ÇAPKINI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI