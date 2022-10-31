Star'ın yeni günlük dizisi Toprak ile Fidan bu akşam başlıyor

Star TV'de yeni günlük dizi 'Toprak İle Fidan' bu akşam ilk bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerini Hazal Adıyaman ve Osman Aydın'ın paylaştığı, yapımını ise OGM Pictures ve Stellar Yapım'ın üstlendiği Toprak ile Fidan dizisi, hafta içi her gün saat 19.00'da Star ekranlarında yerini alacak.

Ahmet Köşeoğlu, Gökçen Eroğlu, İnan Güngören, Can Özdemir, Banu Özyürek ve Nur Kıymaç’ın senaryosunu yazdığı diziyi Eray Koçak ve Burcu Bayram Dursun yönetiyor.

TOPRAK İLE FİDAN'IN KONUSU



Talihsiz bir kaza nedeniyle birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak’ın hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk iki bölümünün konusu ise şöyle:



Toprak; geçirdiği trafik kazasından sonra 5 yıl komada kalır ve uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Hayatıyla ilgili sadece kendine söylenen şeyleri benimsemek zorunda kalan Toprak için bir şeyler yerine tam oturmaz. Annesi Keriman, Toprak’ı nişanlısı olduğunu söylediği Aydan’la evlenmesi için zorlar. Fidan ise 5 sene önce kocası ve çocuğunu kaybetmiştir ve hasta babası ile üvey annesi ile beraber yaşamaktadır. Toprak’ın ve annesi Keriman’ın uzun yıllardır hizmetlisi olan Halide; gerçekleri bilen iki kişiden biridir ve içindeki suçluluk duygusunu daha fazla bastıramayarak gerçekleri anlatmak için Toprak’la beraber Fidan’ın yanına gider. Fidan’a saldıran Ercan’ı gören Toprak araya girer ve Fidan’ı kurtarır. Fidan, ölen kocası Nejat’a çok benzeyen Toprak’ın kim olduğunu anlayamaz ama hem ona hem de oğlu Burak’a yakınlık hisseder. Ercan, hastaneye götürülen Fidan’ın peşini orada da bırakmaz ve Fidan’ın kendisine evet demesi için yeni planlar yapar.

OSMAN AYDIN'IN CANLANDIRDIĞI TOPRAK KARAKTERİNİN ÖZELLİKLERİ

Komadan çıktığında hiç bilmediği bir dünyayla karşılaşır ve hafıza eksikliği ona işkence eder. Eski hayatına dair bildiği tek şey insanların ona anlattıklarıdır. Toprak, kendini başıboş hisseder ve oğlu da dahil olmak üzere kimseyle bağ kuramaz, ta ki onu tam olarak anlayamadığı bir şekilde etkileyen genç bir kadınla tanışana kadar.



HAZAL ADIYAMAN'IN CANLANDIRDIĞI FİDAN KARAKTERİNİN ÖZELLİKLERİ



Kocasını ve bebeğini kaybettikten sonra, hasta babasına ve doyumsuz üvey annesine destek olmak için eve geri taşınır. Hayat Fidan için hiçbir zaman kolay olmamıştır ve Nejat ile geçirdiği zamanlar ona başka bir dünya gibi gelmektedir. Bir gün Fidan, ölen kocasına tıpatıp benzeyen bir adamla tanışır ve hayatı beklenmedik şekilde değişir.