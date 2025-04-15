Su Burcu Yazgı Coşkun'dan doğum günü pozları

Karadayı, Aşk Yeniden, Bizim Hikaye, Kırmızı Oda, Bir Gece Masalı gibi birçok yapımda rol oynayan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan'da 20 yaşına bastı.

Şimdilerde Bir Gece Masalı adlı dizide Burak Deniz ile başrolleri paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun, doğum günü fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.