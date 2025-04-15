Su Burcu Yazgı Coşkun'dan doğum günü pozları
Şimdilerde Bir Gece Masalı adlı dizide başrol oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun, bugün 20 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.
Karadayı, Aşk Yeniden, Bizim Hikaye, Kırmızı Oda, Bir Gece Masalı gibi birçok yapımda rol oynayan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan'da 20 yaşına bastı.
Şimdilerde Bir Gece Masalı adlı dizide Burak Deniz ile başrolleri paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun, doğum günü fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
"HADİ GİDELİM"
Bordo kombini ve doğum günü pastasıyla objektif karşısına geçen Su Burcu Yazgı Coşkun, paylaşımına "Hadi gidelim" notunu düştü.
Ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve "İyi ki doğdun", "Mutlu yıllar" gibi yorumlar geldi.
Öte yandan Su Burcu Yazgı Coşkun'un geçtiğimiz haftalarda Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili, iddialara sessiz kalmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Oyuncular
- Sosyal Medya