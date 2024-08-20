Suavi kimdir, nereli? (Suavi'nin hayat hikayesi)

Türk şarkıcı-şarkı yazarı Mehmet Suavi Saygan, 26 Ağustos 1950 tarihinde dünyaya geldi. Memur bir baba ile ev hanımı bir annenin dört çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Suavi'nin çocukluğu Kırıkkale'de geçti. Kırıkkale'de Meçhuller Grubunu kurdu ve aktif müzik hayatına başladı. 1968-1972 yıllarında üniversite öğrenciliği sırasında Ankara'da gece kulüplerinde değişik grup ve müzisyenlerle çaldı, söyledi. Okul giderlerini böylece karşılayan Suavi, aynı yıllarda kendi şarkılarını ve grubunu da oluşturmaya başlamıştı.



ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar orkestralarda bateri ve gitar çaldı ve solistlik yaptı. Beyaz Güvercin İstanbul Yarışması'nda İki Gözüm İki Çeşme şarkısıyla ikinci oldu. Suavi, 1994 yılında da TRT'de Altın Anten yarışmasında "Yalıçapkını" isimli eseriyle birinci olup Kazakistan Almaata'da 24 ülkenin katıldığı Asya'nın Sesi (Voice Of Asia) yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Yarışmada jüri tarafından birincinin de üstünde kabul edilebilecek "Grand Prix" ödülünü aldı. 1997 yılında Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda De Lan şarkısıyla profesyonel kategoride en iyi besteci ve en iyi profesyonel yorumcu seçildi. Nâzım Hikmet, Ahmed Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil gibi önemli isimlerin şiirlerini besteledi.







