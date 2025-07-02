Succession dizisinin yıldızı Annabelle Dexter-Jones evlendi

Ünlü oyuncu Annabelle Dexter-Jones , Gabriela Hearst tarafından tasarlanmış özel bir elbise giydi.

Birçok ünlü ismin katıldığı töreni İtalyan sanatçı Francesco Clemente yönetirken; yazar Fran Lebowitz ise tanıklık etti.

Daniel Humm, törenden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Öte yandan Humm'un eski eşi Geneen Wright'tan Vivienne ve Colette adında iki çocuğu, eski kız arkadaşı Elaine Mathieu'dan ise Justine adında bir çocuğu bulunuyor.