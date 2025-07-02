Succession dizisinin yıldızı Annabelle Dexter-Jones evlendi
HBO imzalı Succession dizisinde canlandırdığı Naomi karakteriyle tanınan Annabelle Dexter-Jones, şef Daniel Humm ile dünyaevine girdi.
"Succession" dizisinin yıldızı Annabelle Dexter-Jones, uzun süredir aşk yaşadığı Michelin yıldızlı şef Daniel Humm ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünü Humm'un New York'taki ünlü restoranında gerçekleşti.
Birçok ünlü ismin katıldığı töreni İtalyan sanatçı Francesco Clemente yönetirken; yazar Fran Lebowitz ise tanıklık etti.
Ünlü oyuncu Annabelle Dexter-Jones, Gabriela Hearst tarafından tasarlanmış özel bir elbise giydi.
Daniel Humm, törenden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Öte yandan Humm'un eski eşi Geneen Wright'tan Vivienne ve Colette adında iki çocuğu, eski kız arkadaşı Elaine Mathieu'dan ise Justine adında bir çocuğu bulunuyor.
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