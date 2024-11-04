Succession'ın yıldızı finali izlemediğini itiraf etti

Succession'ın son sezonu, ona ilk Altın Küre'sini kazandırmış olsa da Kieran Culkin, henüz emeğinin meyvesini tam anlamıyla yiyememiş.

Succession dizisinde Roman Roy karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve Altın Küre kazanan Kieran Culkin, milyonları ekrana kilitleyen finali henüz izlemediğini açıkladı. The Late Show with Stephen Colbert programına konuk olan Culkin, "Senaryoyu okudum, oradaydım, ne olduğunu biliyorum ama izleyemedim," dedi.



Dizinin son sezonu yayımlanırken Polonya’da yeni filmi Gerçek Acı'nın çekiminde olan Culkin, Max hesabına erişemediği için finali kaçırdığını belirtti. Hayranlarının yardımıyla son üç bölümden yalnızca ikisini izleyebildiğini söyleyen oyuncu, daha sonra başka bir otele taşındığında finali izleyemediğini ekledi.



Eşiyle birlikte diziyi baştan izlemeyi planladıklarını söyleyen Culkin, finali izlememesinin kasıtlı olmadığını, zamanla bu durumu kanıksadığını belirtti.

Succession, medya imparatorluğu sahibi bir ailenin güç mücadelesini ele alırken Culkin'in performansıyla büyük beğeni toplamıştı.