Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti bebek sahibi oldu: İşte ilk kare

Robert Pattinson ve Alice Suki Waterhouse, ilk kez Temmuz 2018’de Londra’da görüldü. Şubat ayında The Sunday Times'a konuşan Waterhouse, Pattinson ile yaşadığı aşkı anlatmıştı. Çok fazla ayrı zaman geçirmemeye çalıştıklarını söyleyen Waterhouse, "Biriyle neredeyse beş yıldır bu kadar mutlu olmam beni şaşırtıyor"ifadesini kullanmıştı.