Suki Waterhouse ve Robert Pattinson çifti bebek sahibi oldu: İşte ilk kare

Ünü aktör Robert Pattinson ile birliktelik yaşayan şarkıcı Suki Waterhouse, bir süre önce bebek sahibi oldu. Modellik kariyerinin yanı sıra şarkıcılık ve oyunculuk da yapan Waterhouse bebeğinin ilk karesini sosyal medya hesabında paylaştı.
Waterhouse "Dünyaya hoşgeldin melek" notuyla paylaşım yaptı.
Robert Pattinson ve Alice Suki Waterhouse, ilk kez Temmuz 2018’de Londra’da görüldü. Şubat ayında The Sunday Times'a konuşan Waterhouse, Pattinson ile yaşadığı aşkı anlatmıştı. Çok fazla ayrı zaman geçirmemeye çalıştıklarını söyleyen Waterhouse, "Biriyle neredeyse beş yıldır bu kadar mutlu olmam beni şaşırtıyor"ifadesini kullanmıştı.
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