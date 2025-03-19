Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in tanışma hikayesi: Onu 14 kez telefonda engelledim
Oyuncu Şükran Ovalı, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evliliği olan Ovalı, eşiyle tanışma hikayelerini anlattı.
2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine giren ve 2018'de kızları Mirhan Ela'yı kucağına alan Şükran Ovalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Zaman zaman ailesiyle mutluluk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şükran Ovalı, İbrahim Selim’in YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye katıldı.
Şükran Ovalı, hem eşiyle alakalı konuştu hem de tanışma hikayelerini anlattı.
"CANER ÇOK İNATÇI"
Şükran Ovalı, “İnatçılık konusunda kendini puanlamanı istesek 1 ile 10 arası ne olurdu?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Caner’i (Erkin) tanıyıncaya kadar 10’da 10 derdim. Caner’i görünce ‘İnat kim, ben kim’ dedim. İnatı temsil eder. Hep haklı ve inatçı. Ama tabii benim de Arnavut damarım var. ‘Bu böyle olmayacak’ dediğim zaman, geçmiş olsun. Geri vitesim o anlamda yoktur. Ben de inatçıyımdır. 8 diyebilirim kendime.”
"CANER'İ BAYAĞI SEVMİYORDUM"
Ünlü oyuncu, eşiyle tanışma hikayesini “Ben Caner’i bayağı sevmiyordum. Cilt doktorunda tanıştık. Zaten Beşiktaşlıyım her haliyle Fenerbahçeli olarak onu yok saydım. Caner tanışmak için elini uzattı ve ben ‘En büyük Beşiktaş’ dedim. Eli de havada kaldı. Doktora ‘Beni sen tanıştır’ demiş ve telefonumu almış. Tabii uyuz oldum. Bir de korkuyordum çünkü Caner maçlarda çok çirkefti" diye anlattı.
"1.5 yıl böyle benim reddetmelerimle sürdü" diyen Ovalı, "Bir gün, ‘Ben rüyamda gördüm, evleneceğiz’ dedi. Kesin manyak derken çocuğumuz oldu. Caner’i çok seviyorum. Ben onu 14 kez telefonda engelledim ve 9 yıldır bunun vicdan azabını çekiyorum" ifadelerini kullandı.
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