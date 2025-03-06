Şükran Ovalı ilk kez açıkladı: Sezen Aksu bana vasiyet etti

2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine giren Şükran Ovalı, Şamdan Plus dergisinin kapak yıldızı oldu. 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel dergiye röportaj veren oyuncu, Sezen Aksu'nun kendisine verdiği öğüdü paylaştı:

"Hangi meslek grubunda olursa olsun, kariyerine yeni başlayacak kadınlara ilham olmak adına neler söylersiniz?" sorusuna Ovalı şu yanıtı verdi:

"Vazgeçmeyin, sizi kendinizden uzaklaştıracak sisteme boyun eğmeyin. Aşağı çekmek isterler, çekerler de ama oradan çıkarın kafanızı. Üslup her şeydir, “hayır” demek sizi bencil yapmaz, öz saygınızı korur. Bunları çok geç öğrendim, lütfen siz erkenden yol alın. Size verilen zoraki etiketlere kanmayın ve Sezen Aksu, canım Sezen’im bana 'Şükran övgüye de, yergiye de mesafeli ol bu sana vasiyetim olsun' dedi. Samimi bir mesafe her şeydir. Hayallerinizi susturmayın."