Şükran Ovalı'dan aşk dolu  paylaşım

Şeref Meselesi, Kalpazan, Yargı, Başka Bir Gün ve Ekşi Elmalar gibi yapımlarla tanınan Şükran Ovalı sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

40 yaşındaki oyuncu, eşi Caner Erkin ile verdiği pozu paylaştı. Ovalı paylaşımına "Aşkım" notunu düştü.