Şükran Ovalı'dan aşk dolu paylaşım
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile verdiği romantik pozu takipçileriyle paylaştı.
Şeref Meselesi, Kalpazan, Yargı, Başka Bir Gün ve Ekşi Elmalar gibi yapımlarla tanınan Şükran Ovalı sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
40 yaşındaki oyuncu, eşi Caner Erkin ile verdiği pozu paylaştı. Ovalı paylaşımına "Aşkım" notunu düştü.
2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine giren Ovalı, 2018'de kızı Mirhan Ela'yı kucağına aldı.
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