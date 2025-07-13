Şükran Ovalı'dan aşk dolu  paylaşım

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile verdiği romantik pozu takipçileriyle paylaştı.

Şükran Ovalı'dan aşk dolu  paylaşım

Şeref Meselesi, Kalpazan, Yargı, Başka Bir Gün ve Ekşi Elmalar gibi yapımlarla tanınan Şükran Ovalı sosyal medyada yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

40 yaşındaki oyuncu, eşi ile verdiği pozu paylaştı. Ovalı paylaşımına "Aşkım" notunu düştü.

Şükran Ovalı'dan aşk dolu  paylaşım - 1

2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da futbolcu ile dünyaevine giren Ovalı, 2018'de kızı Mirhan Ela'yı kucağına aldı.

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin paylaşımı

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin paylaşımı

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