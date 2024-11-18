Şükran Ovalı'dan aynı dizide rol aldığı eşi Caner Erkin'e övgü
Şükran Ovalı, Erşan Kuneri dizisine konuk olan eşi Caner Erkin'in oyunculuğu hakkında konuştu.
Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti. Erşan Kuneri dizisine konuk oyuncu olarak katılan Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’dan tam not aldı.
Snob Magazin'in haberine göre, Ovalı eşinin oyunculuğu hakkında "Caner çok heyecanlıydı ama rolünün hakkını verdi. Çok iyi bir futbolcu ama sette de harikalar yarattı. Bu proje bizim için unutulmaz bir anı oldu" ifadelerini kullandı.
Yaratıcılığı ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın üstlendiği Erşan Kuneri dizisinde Cem Yılmaz’ai Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Nilperi Şahinkaya, Bülent Şakrak, Merve Dizdar gibi isimler eşlik ediyor.
Dizinin yeni sezonunda ise Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Bige Önal, Bora Akkaş ve Celal Kadri Kınoğlu kadroya dahil oldu.
2. SEZON HAKKINDA
Dizinin yeni sezonunda, 84 yaşına basan Erşan Kuneri emekliliğinin keyfini sürerken, hayatını konu alacak bir röportaj için kapısı çalınır. Sinemaya damgasını vuran kariyerini gün yüzüne çıkaracak sorular Kuneri’yi geçmişin ihtişamlı günlerine ve unutulmaz anılarına geri götürür. İzleyiciler ise, Erşan Kuneri’nin anlatımıyla birlikte Türk sinemasının nostaljik yıllarına doğru heyecan verici bir yolculuğa çıkarlar.
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