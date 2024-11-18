Şükran Ovalı'dan aynı dizide rol aldığı eşi Caner Erkin'e övgü

Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti. Erşan Kuneri dizisine konuk oyuncu olarak katılan Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı’dan tam not aldı.

Snob Magazin'in haberine göre, Ovalı eşinin oyunculuğu hakkında "Caner çok heyecanlıydı ama rolünün hakkını verdi. Çok iyi bir futbolcu ama sette de harikalar yarattı. Bu proje bizim için unutulmaz bir anı oldu" ifadelerini kullandı.